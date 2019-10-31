Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 15:45

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - В администрации США рассматривают планы введения финансовых санкций в отношении Испании за поддержку венесуэльских властей со стороны Мадрида, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

По их словам, министерство финансов США в частности не исключает санкций в отношении Центрального банка Испании и других структур, в которых размещены венесуэльские средства.

Детали возможных мер собеседники агентства не раскрывают, отмечая лишь, что их не планируется применять до 10 ноября, когда в Испании пройдут всеобщие выборы.

1ар ан

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