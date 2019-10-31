Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - В администрации США рассматривают планы введения финансовых санкций в отношении Испании за поддержку венесуэльских властей со стороны Мадрида, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.
По их словам, министерство финансов США в частности не исключает санкций в отношении Центрального банка Испании и других структур, в которых размещены венесуэльские средства.
Детали возможных мер собеседники агентства не раскрывают, отмечая лишь, что их не планируется применять до 10 ноября, когда в Испании пройдут всеобщие выборы.
1ар ан