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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 18:55 27.09.2018 - 18:55

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель администрации палестинской автономии Махмуд Аббас в четверг заявил, что США потеряли доверие и не могут быть посредниками в переговорах между Палестиной и Израилем.

"Мы заключили соглашения с администрацией США, и администрация США не выполняет эти соглашения, в то же время мы следуем взятым на себя обязательствам. Единственное посредничество, которое мы не сможем принять в этом мирном процессе - это посредничество США", - сказал палестинский лидер, выступая на Генассамблее ООН.

"Администрация США потеряла доверие в силу своих недавних решений", - подчеркнул он.

М.Аббас призвал администрацию США и президента Дональда Трампа отказаться от решений по Иерусалиму для нормализации отношений.

"Палестинцы всегда участвовали в различных инициативах, предпринимаемых международным сообществом, которые были направлены на достижение мирного решения между нами и израильтянами, в том числе и в инициативе, признанной СБ ООН в резолюции 1515 в 2003 году (речь идет о принципе двух государств - ИФ)", - сказал М.Аббас.

"Мы ждали мирных инициатив от Д.Трампа, но были шокированы его решениями и действиями, которые полностью противоречат обязательствам его администрации стремиться к мирному процессу (в рамках израильско-палестинской проблемы - ИФ)", - отметил он.

По словам М.Аббаса, "Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля", после чего последовали переговоры ряда стран о переносе их дипломатических представительств из Тель-Авива в Иерусалим.

В резолюции 1515 СБ ООН, принятой в 2003 году, было установлено, что ООН "вновь подтверждает свое видение региона как места, где два государства - Израиль и Палестина - живут бок о бок в пределах безопасных и признанных границ".

В мае 2018 года Д.Трамп принял решение о признании Иерусалима столицей Израиля, что вызвало острую критику многих мусульманских стран, и в особенности - жителей Палестины, считающих Восточный Иерусалим своей столицей.

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