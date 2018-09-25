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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 17:31 25.09.2018 - 17:31

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что США не намерены возвращаться в Совет ООН по правам человека до проведения реформ в этой структуре.

"Мы вышли из Совета по правам человека и не вернемся в него до того, как там будут проведены реальные реформы", - сказал американский президент.

"Наш постпред при ООН Никки Хейли предложила четкую повестку для реформ, но, несмотря на регулярные, повторяющиеся предупреждения, абсолютно ничего не было предпринято", - подчеркнул Д.Трамп.

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в июне 2018 года на фоне критики со стороны организации в адрес Израиля в связи с проявлением агрессии в отношении протестующих на границе сектора Газа палестинцев.

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