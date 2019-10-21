Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 14:44

***США сократили военное присутствие в Афганистане на 2 тыс. человек - до 13 тыс.

Брюссель. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Афганским гражданам не стоит думать, что военные США намерены покинуть Афганистан тем же образом, что и в Сирии, заявил в понедельник в Кабуле глава Пентагона Марк Эспер.

Он указал на долговременные интересы США в отношении Афганистана и подчеркнул, что Вашингтон ведет здесь иную политику, нежели в Сирии.

"Все это должно обнадежить наших афганских союзников и остальных относительно того, что им не следует неправильно интерпретировать наши действия за последние недели в Сирии, которые контрастируют (с политикой - ИФ) по Афганистану", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные в штаб-квартире миссии НАТО Resolute Support.

Комментируя необходимость для США остаться в Афганистане, Эспер перечислил такие угрозы как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), движение "Талибан" (запрещено в РФ) и афганскую ветвь группировки ИГ (запрещена в РФ).

В свою очередь командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер на той же конференции заявил, что США за прошлый год сократили численность американского контингента на 2 тыс. человек.

"Без ведома публики, в рамках процесса оптимизации, в течение прошлого года мы сократили наши (США - ИФ) силы здесь на 2 тыс. человек", - сказал Миллер.

Представитель американских сил полковник Сонни Леггетт уточнил, что теперь США располагают в Афганистане примерно 13 тыс. военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком. В Ираке находятся более 5 тыс. американских военнослужащих в рамках соглашения между двумя странами.

1аю ар

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