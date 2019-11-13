Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 1:11

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - США не собираются прекращать свое сотрудничество с отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF), заявил высокопоставленный чиновник администрации президента в ходе брифинга.

"Нет никакого намерения, чтобы это сотрудничество закончилось", - сказал он.

Данное заявление было сделано перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посетит США 12-13 ноября.

Анкара давно выступает за то, чтобы США прекратили поддержку курдов. Рабочая партия Курдистана и Отряды народной самообороны признаны в Турции террористическими организациями.

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