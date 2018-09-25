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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 16:55 25.09.2018 - 16:55

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что Вашингтон не собирается учить другие страны, как правильно себя вести.

"США не будут говорить вам, как жить, работать или вести войну. Мы только просим, чтобы вы в ответ уважали наш суверенитет", - сказал он.

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