США не намерены учить мир, как правильно жить - Трамп
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что Вашингтон не собирается учить другие страны, как правильно себя вести.
"США не будут говорить вам, как жить, работать или вести войну. Мы только просим, чтобы вы в ответ уважали наш суверенитет", - сказал он.
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Интерфакс