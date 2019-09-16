Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 13:47

Вашингтон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - У США нет потребности в нефти и газе с Ближнего Востока, однако это не означает, что они не будут помогать своим союзникам в регионе, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Так как мы так преуспеваем в сфере энергетики в последние несколько лет (спасибо Вам, господин президент!)... нам не нужны нефть и газ с Ближнего Востока, на самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы будем помогать нашим союзникам", - написал президент в Twitter.

Такое заявление американский лидер сделал после недавней атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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