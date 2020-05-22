Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 2:19

Вашингтон. 22 мая ИНТЕРФАКС - США не рассчитывают выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией и вступят в добросовестные переговоры с Москвой, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Нет, я так не думаю", - ответил он на соответствующий вопрос в эфире телеканала Fox News.

"Мы собираемся вступить в добросовестные переговоры с русскими о контроле над ядерными вооружениями", - отметил О'Брайен.

Советник Дональда Трампа также подчеркнул, что переговоры по контролю над вооружениями с российской стороной "уже приближаются".

Ранее издание Wall Street Journal писало, что новый переговорщик президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли планирует в ближайшее время встретиться с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить новое предложение США о далеко идущем соглашении по ограничению всех российских, китайских и американских ядерных боеголовок. Предполагается, что встреча состоится в Вене.

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