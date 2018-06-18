Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 18:49 18.06.2018 - 18:49

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не позволит США "превратиться в лагерь для мигрантов" и беженцев, как это произошло с Европой.

"Соединенные Штаты не превратятся в лагерь для мигрантов, они не превратятся в изолятор для беженцев", - заявил он, выступая перед членами Национального космического совета США.

"Посмотрите, что происходит в Европе и в других местах. Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло в США, я этого не допущу", - добавил американский президент.

Ранее в понедельник Д.Трамп в "Твиттере" раскритиковал миграционную политику в Германии и в Европе в целом.

"В Германии народ отворачивается от собственных лидеров, что наносит новые удары по и без того шаткой берлинской коалиции. В Германии растет преступность. Совершена огромная ошибка по всей Европе - позволили приехать миллионам людей (мигрантам - ИФ), которые так грубо и сильно изменили местную культуру", - написал президент США в своем микроблоге.

1ла ар

Neuer Inhalt Horizontal Line