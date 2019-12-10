Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 20:17

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская сторона готова рассмотреть сформулированное Россией предложение о подключении Франции и Великобритании к переговорам по стратегической стабильности, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Мы готовы рассмотреть сформулированную министром иностранных дел Лавровым идею о подключении к процессу Франции и Великобритании", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с Лавровым.

Помпео отметил, что заключенные в прошлом договоры по данной теме не справлялись со своими функциями, так как уже не учитывали современные реалии. "Мы видели снижение стратегической стабильности", - объяснил он.

По словам Помпео, новые договоренности должны будут учитывать новые технологии и системы вооружений, а также - тот факт, что круг стран, которые могут представлять угрозу для стратегической стабильности, расширяется.

1во бп

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