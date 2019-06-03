Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - У США нет недоброжелательного отношения к росту экономики России и Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео в понедельник на пресс-конференции в Гааге.
"У США - очень открытая экономика, и у нас уже длительное время есть связи с китайским и российским бизнесом. Мы ничего не имеем против роста экономики этих стран", - заявил госсекретарь на совместном мероприятии с премьер-министром Нидерландов Стефом Блоком.
"Напротив, мы очень довольны их работой (успехами в сфере экономики - ИФ), но эта работа должна осуществляться на честном, взаимном и открытом основании", - отметил Помпео.
На пресс-конференции Помпео также подчеркнул необходимость поддерживать работу Нидерландов и США в рамках миссии по расширенному передовому присутствию НАТО на фоне стремления России усилить влияние на Европу. Для укрепления влияния, подчеркнул Помпео, Россия, в частности, использует сферу энергетики, например, проект "Северный поток - 2".
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