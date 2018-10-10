США не проявляют желания обсуждать предложенное Россией продление договора СНВ - Рябков
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Москва/Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Россия не видит желания американской стороны обсуждать вопрос о продлении договора СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не думаю, что мы можем с легкостью сказать, что будущее нового договора СНВ (...) светлое. Мы, действительно, не видим никакого желания с американской стороны на данный момент включиться в обсуждение вопроса о продлении договора, что мы предложили", - сказал С.Рябков в интервью британской газете Finаncial Times.
"Если не будет никакого прогресса, то риск реальных негативных последствий будет возрастать", - отметил замглавы МИД РФ.
Действие нового договора СНВ истекает в 2021 году.
1ак др
Интерфакс