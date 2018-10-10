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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 11:03 10.10.2018 - 11:03

Москва/Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Россия не видит желания американской стороны обсуждать вопрос о продлении договора СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не думаю, что мы можем с легкостью сказать, что будущее нового договора СНВ (...) светлое. Мы, действительно, не видим никакого желания с американской стороны на данный момент включиться в обсуждение вопроса о продлении договора, что мы предложили", - сказал С.Рябков в интервью британской газете Finаncial Times.

"Если не будет никакого прогресса, то риск реальных негативных последствий будет возрастать", - отметил замглавы МИД РФ.

Действие нового договора СНВ истекает в 2021 году.

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