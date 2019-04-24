Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 9:20

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Посол США на Шри-Ланке Алайна Теплиц в среду опровергла сообщения о том, что США заранее было известно о возможных терактах в церквях и туристических местах.

"Нам не было известно об этих атаках", - сказала А.Теплиц в интервью американскому телеканалу CNN.

Накануне CNN сообщал, что спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах на острове.

По словам представителя правительства Шри-Ланки Раджиты Сенаратне, 4 апреля иностранные спецслужбы сообщили чиновникам о потенциальном заговоре с целью осуществления атак смертников на христианские церкви и туристические места.

"Не могу говорить за других. Я не знаю, какие другие источники информации у правительства Шри-Ланки могли быть. Я лишь могу сказать вам, что мы не знали (о терактах - ИФ) заранее", - отметила А.Теплиц.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!