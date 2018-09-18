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Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве проекта "Северный проект-2", заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Мы не рассматриваем такую возможность", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будут ли введены санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода.

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Интерфакс