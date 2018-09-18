США не собираются вводить санкции против участников проекта "Северный поток-2" - Трамп

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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 21:29 18.09.2018 - 21:29

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве проекта "Северный проект-2", заявил во вторник президент США Дональд Трамп. "Мы не рассматриваем такую возможность", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будут ли введены санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода. ПОСЛЕДУЕТ 1эф во пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс