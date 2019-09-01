Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 1:53

Мадрид. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты не рассматривают вооруженную интервенцию в качестве средства урегулирования кризиса в Венесуэле, заявил временный поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори.

"То, что мы хотим - это не военная интервенция силами мирового сообщества, мы выступаем за мирное, политическое и демократическое решение на основе конституции Венесуэлы", - сказал дипломат в интервью венесуэльскому интернет-сайту.

Стори отметил, что военная интервенцию в Венесуэлу предприняли сторонники президента Николаса Мадуро - Россия и Куба.

"В Венесуэле есть русские офицеры..., мы знаем о присутствии в стране множества кубинских офицеров. Зачем? Они хотят, чтобы Мадуро остался", - заявил дипломат.

На минувшей неделе США открыли офис в столице Колумбии Боготе, который будет действовать как "временное дипломатическое представительство" США в Венесуэле. Его возглавил Стори.

1гк бм

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