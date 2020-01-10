Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 16:29

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Цель делегаций США, направляемых в Ирак, состоит в том, чтобы подтвердить приверженность США партнерству с регионом, а не обсуждать вывод войск, сообщила в пятницу представитель госдепа Морган Ортагус.

"В настоящее время любая делегация, направляемая в Ирак, будет нацелена на обсуждение того, как наилучшим образом подтвердить приверженность нашему стратегическому партнерству - обсуждать не вывод войск, а наше правильное, должное положение сил на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Ортагус.

"Наше военное присутствие в Ираке состоит в том, чтобы продолжать борьбу с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Мы привержены защите американцев, иракцев и наших партнеров по коалиции", - отмечается в заявлении.

Кроме того, представитель госдепа подчеркнула, что США и Ираку необходимо поддерживать сотрудничество не только в сфере безопасности, но и обсудить "финансовое, экономическое и дипломатическое партнерство".

Ранее в пятницу сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить в Багдад делегацию для подготовки вывода войск международной коалиции.

Махди "запросил, чтобы делегацию направили в Ирак для установления механизмов, необходимых для выполнения решения парламента о безопасном выводе иностранных войск из Ирака".

Телефонный разговор состоялся поздним вечером в четверг.

Около 5,2 тыс. американских солдат размещены сейчас в Ираке.

Ранее в январе парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории страны.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

1ви ар БП

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