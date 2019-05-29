Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 8:37

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США в очередном полугодовом докладе о валютной политике основных стран-партнеров не стало называть ни Китай, ни какую-либо другую страну "валютным манипулятором".

Тем не менее, Минфин сохранил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами. В этот список, помимо Китая, входят еще восемь стран - Германия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Сингапур и Вьетнам.

Индия и Швейцария, находившиеся "под наблюдением" в октябре, выведены из этого списка, говорится в заявлении Минфина.

Минфин США обязан каждые шесть месяцев предоставлять Конгрессу доклады о валютной политике торговых партнеров Штатов. В 1994 году Китай был назван "валютным манипулятором", после чего ни одна из стран не получала такого "звания".

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании в 2016 году обещал официально признать, что Китай манипулирует курсом юаня, чтобы использовать это как основание для введения различных заградительных мер против китайских товаров. Однако после избрания он выбрал несколько другую тактику, применяя ввозные пошлины в отношении КНР.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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