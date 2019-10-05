Этот контент был опубликован 5 октября 2019 г. 23:09

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Американская сторона представила на переговорах с КНДР в Стокгольме ряд новых предложений и не считает, что эти консультации провалились, сообщает госдеп США.

"Первые комментарии делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних переговоров, продлившихся 8,5 часов. США представили креативные идеи и провели хорошие дискуссии с северокорейскими визави", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Согласно его версии, стороны обсудили важность более интенсивных контактов для решения спорных вопросов, связанных с северокорейской ядерной проблемой.

"В конце переговоров США предложили принять приглашение Швеции и провести еще одни переговоры в Стокгольме через две недели. Это бы позволило обсудить все актуальные темы", - отмечает госдеп. О реакции КНДР на это предложение он не сообщает.

В госдепартаменте признают, что "невозможно за одну субботу преодолеть последствия 70 лет войны и враждебности между США и КНДР. Речь идет о серьезных вопросах, и для их решения требуется готовность к работе обеих сторон. США к такой работе готовы".

Переговоры на рабочем уровне прошли в субботу в столице Швеции. По их итогам в северокорейской делегации объявили, что консультации провалились, так как США не сделали новых предложений. Пхеньян же ожидал от Вашингтона встречных мер в ответ на принятые ранее северокорейской стороной решение о приостановке испытаний ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности.

Официальная позиция США уже давно заключается в том, что они будут готовы отменить санкции лишь после денуклеаризации Корейского полуострова.

1во тг

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