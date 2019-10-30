Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 6:59

Гонконг. 30 октября. ИНТЕРФАКС - США не требовали от Южной Кореи разделить расходы на развертывание стратегических военных активов на Корейском полуострове или рядом с ним в ходе недавних переговоров союзников о разделе расходов на оборону, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.

"Во время предыдущих двух раундов переговоров по соглашению о разделе военных расходов (SMA) США не требовали, чтобы мы делили расходы на развертывание стратегических активов", - заявил агентству южнокорейский чиновник на условиях анонимности.

Под стратегическими активами понимается такая военная техника США, как атомные подводные лодки и авианосцы.

Ранее в южнокорейских СМИ возникли слухи о том, что Вашингтон просит Сеул оплатить расходы по отправке стратегических активов США в рамках своих платежей на содержание американского контингента в Корее в соответствии с соглашением о разделе военных расходов.

Союзники провели два раунда переговоров в Сеуле в сентябре и в Гонолулу - в начале этого месяца. Еще один раунд переговоров должен пройти в Сеуле в ноябре.

11-е соглашение о разделе военных расходов должно быть достигнуто к концу этого года, когда истекает срок предыдущей сделки.

В рамках 10-го соглашения о разделе военных расходов Южная Корея в 2019 г. согласилась выплатить $870 млн.

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