Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 17:35

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - США пытались отговорить ФРГ и другие европейские страны отказаться от проекта "Северный поток-2", но пока что безуспешно, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы сделали почти все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь немцев, не строить "Северный поток-2", но на сегодняшний день - без успеха", - сказал он на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Госсекретарь отметил, что США работают с ФРГ для гарантий продолжения поставок энергоносителей через территорию Украины.

В то же время он утверждал, что большинство стран-членов НАТО видят риск в реализации проекта "Северный поток-2" и разделяют обеспокоенность Вашингтона по поводу данного проекта.

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