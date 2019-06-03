Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 21:27

Париж. 3 июня. ИНТЕРФАКС - США не хотят воевать с Ираном и готовы к переговорам с этой страной, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью швейцарской вещательной компании RTS.

"Мы очень ясно давали понять в последние недели и месяцы, что мы не хотим войны", - заявил Помпео.

Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что готов к переговорам с Ираном, подчеркнул Помпео. У США есть ряд требований к Тегерану: остановить ядерную программу, прекратить наращивать ракетную программу таким образом, чтобы она представляла опасность для других стран, а также отказаться от "террористической кампании".

"Когда Иран будет готов к разговору, к разговору о том, что они будут вести себя как нормальная страна, тогда и мы будем готовы к такому разговору. Он произойдет на любом уровне", - заявил М.Помпео, отвечая на вопрос, готов ли Трамп встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани или верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

На вопрос, может ли подобная встреча пройти по тому же сценарию, что и встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Помпео заявил, что он считает это возможным.

На первой двухсторонней встрече в Сингапуре в июне 2018 года между Трампом и Ким Чен Ыном была достигнута договоренность о прекращении КНДР ракетно-ядерных испытаний. Вторая встреча двух лидеров завершилась безрезультатно.

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