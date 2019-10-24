Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 10:53

*** Вашингтон не может налаживать отношения с Ираном "в одиночку"

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Марк Эспер заявил в четверг в Брюсселе, что Вашингтон не хочет конфликта с Ираном, однако подчеркнул, что США не могут решать проблемы с Ираном "в одиночку", сообщил в четверг журналист Wall Street Journal в своем Twitter.

"Мы не добиваемся конфликта с Ираном", - заявил Эспер, добавив, что США "будут действовать, если в этом возникнет необходимость".

Он также подчеркнул, что США "не могут нести это бремя в одиночку", так как в настоящее время США работают над урегулированием ближневосточного конфликта, и призвал партнеров в регионе Персидского залива содействовать решению проблем с Ираном.

Ранее в октябре сообщалось, что иранские власти завершили проработку шагов, которые предпримет Тегеран в случае реализации 4-го этапа отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе и ввели жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

1ви ар

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