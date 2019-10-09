Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 13:47

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - США никогда не следовало бы размещать своих военных на Ближнем Востоке, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Сражения между различными группами там идут сотни лет. США никогда не следовало быть на Ближнем Востоке", - написал Трамп в Twitter.

"Вывел 50 солдат (с севера Сирии - ИФ). Турция обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в России - ИФ), которые Европа отказалась принять назад. Бесконечные дурацкие войны для нас заканчиваются!" - добавил президент.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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