Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - США никогда не следовало бы размещать своих военных на Ближнем Востоке, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.
"Сражения между различными группами там идут сотни лет. США никогда не следовало быть на Ближнем Востоке", - написал Трамп в Twitter.
"Вывел 50 солдат (с севера Сирии - ИФ). Турция обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в России - ИФ), которые Европа отказалась принять назад. Бесконечные дурацкие войны для нас заканчиваются!" - добавил президент.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1аю