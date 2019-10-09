Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 13:53

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - США никогда не следовало бы размещать своих военных на Ближнем Востоке, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Сражения между различными группами там идут сотни лет. США никогда не следовало быть на Ближнем Востоке", - написал Трамп в Twitter.

"Вывел 50 солдат (с севера Сирии - ИФ). Турция обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в России - ИФ), которые Европа отказалась принять назад. Бесконечные дурацкие войны для нас заканчиваются!" - добавил президент.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии потому, что не хочет там воевать. Однако высокопоставленный чиновник администрации президента во время телефонного брифинга сказал, что решение Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.

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