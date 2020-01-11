Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 1:25

Вашингтон. 11 января. ИНТЕРФАКС - США стремятся к конструктивным и продуктивным отношениям с РФ, и новый посол в Москве Джон Салливан поможет в работе над этим, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

"Я рад, что привёл к присяге Джона Салливана, который стал нашим новым послом в России. Джон совершенно точно - правильный выбор на эту ключевую роль в ситуации, когда мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с РФ", - написал Помпео в своём твиттере.

Ранее Госдеп сообщал, что церемония приведения Салливана к присяге была запланирована на 23:00 мск пятницы.

Салливан до недавних пор занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Это - вторая по значимости должность в Госдепе.

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