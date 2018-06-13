США обвинили пятерых граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии
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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США распространило заявление с обвинениями в адрес пяти сотрудников российской компании "Совфрахт".
Обвинение россиянам - Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой - предъявлено судом округа Колумбия (Вашингтон) в связи с тем, что, как отмечается в заявлении, они в обход санкций против Дамаска поставляли сирийцам авиационное топливо, а также занимались переводом в республику денежных средств без санкции американского минфина.
Это было расценено судом как сговор с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В то же время, как говорится в заявлении минюста, обвинения еще должны быть доказаны в суде. Если это произойдет, обвиняемым грозит тюремное заключение на срок до 25 лет.
Кроме россиян аналогичные обвинения предъявлены также трем гражданам Сирии.
1гк ки
Интерфакс