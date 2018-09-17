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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 18:20 17.09.2018 - 18:20

Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея обходит международные санкции ООН в разных областях благодаря содействию России, заявила в понедельник в ходе заседания Совета Безопасности ООН американский постпред Никки Хейли.

Так, по словам Н.Хейли, КНДР получила более 800 тыс. баррелей нефтепродуктов за первые восемь месяцев 2018 года, что в 1,6 раза больше лимита поставок нефтепродуктов КНДР в 2018 году.

"Мы представили доказательства этих нарушений комитету 1718, который отслеживает исполнение санкций. Но Россия заблокировала объявление комитета о том, что Северная Корея превысила лимит поставок нефтепродуктов. Сегодня Северная Корея продолжает нелегально получать нефтепродукты при помощи России", - сказала Н.Хейли.

Американский постпред отметила, что "Россия помогает обходу санкций не только в открытом море".

"Когда Северная Корея совершила убийство Ким Чен Нама при помощи нервнопаралитического вещества VX, США предложили усилить контроль ООН над передачей технологий химического и биологического оружия в Северную Корею", - заявила Н.Хейли.

"Россия согласилась с нами в Совбезе ООН, но затем поменяла мнение и вновь заблокировала возможность обновить санкционный список... Список, который принципиально важен для предотвращения утечек опасных материалов, связанных с оружием массового поражения в Северную Корею", - продолжила она.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему нанесли на лицо жидкость, содержащую высокотоксичное вещество VX.

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