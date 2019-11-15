Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 5:09

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США заявил, что в настоящее время Россия пытается вопреки воле ливийского народа использовать внутренний конфликт в стране в своих интересах.

"Американская делегация, представляющая ряд правительственных ведомств США, подчеркнула поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии в условиях попыток России использовать конфликт против воли ливийского народа", - говорится в распространенном Госдепом сообщении по итогам раунда диалога США-Ливия по вопросам безопасности.

Какие-либо детали, подтверждающие обвинения в адрес России, не приводятся.

В сообщении говорится, что делегация правительства национального согласия Ливии "выразила серьезную озабоченность в связи с ситуацией в области безопасности и ее последствиями для гражданского населения".

Соединенные Штаты призвали Ливийскую национальную армию прекратить наступление на столицу страны Триполи.

"Это будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между США и Ливией в целях предотвращения неправомерного иностранного вмешательства, укрепления легитимной государственной власти и решения проблем, лежащих в основе конфликта", - подчеркнул госдепартамент.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Фаризом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который проводит операцию против Триполи.

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