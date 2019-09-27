Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 6:40

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии американский дипломат Джеймс Джеффри завил, что не верит, что применение хлора 19 мая в сирийской провинции Латакии, в чем США обвинили правительственные войска Сирии, не привлекло внимания российских военных советников.

Он заявил, что российские военные советники представлены на всех уровнях сирийского военного командования.

Джеффри отметил, что российские советники - "это - лучшие солдаты, которыми располагает Россия", они исключительно опытны, и являются профессионалами высочайшего класса.

"И мне очень трудно поверить, что эти профессионалы... не знали о чем-то подобном, что является уникальным событием. Это случилось впервые за последний год", - сказал Джеффри на пресс-конференции в Нью-Йорке "на полях" сессии ГА ООН.

Дипломат в ответ на просьбу журналистов прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Вершинина о том, что выдвинутые США в адрес сирийского режима обвинения в применении химоружия может помешать политическому процессу в Сирии.

"Если этот политический процесс в глазах россиян настолько хрупок, что говорить правду о военных преступлениях, совершенных их союзником, режимом Асада, (президент Сирии Башар Асад - ИФ) вызывает проблемы... то это значит, что русские изначально не были настроены серьезно", - заявил Джеффри.

Ранее в применении хлора в Латакии сирийские войска обвинил госсекретарь США Майк Помпео.

Вершинин в связи с этим отметил: "ООНовское расследование всех так называемых случаев применения химического оружия в Сирии, включая это, ещё проводится. Мы сожалеем, что американские товарищи, партнёры, вышли с заявлением в одностороннем плане", - сказал Вершинин журналистам.

"И вообще, нам кажется странным, что когда происходят какие-то важные позитивные сдвиги в Сирии, в первую очередь в политическом процессе, как это произошло в эти дни, у нас появляются такие сообщения, которые могут помешать улучшению обстановки в Сирии в целом и успеху политического процесса", - добавил он.

1гк ад

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