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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 2:08 18.05.2018 - 02:08

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - США после публикации выводов миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что 4 февраля в провинции Идлиб (Сирия) было применено отравляющее вещество - хлор, обвинили сирийские власти в атаке и заявили об ответственности России за якобы использование Сирией химоружия.

Миссия ОЗХО по выявлению фактов обнародовала доклад, согласно которому 4 февраля в Сирии в районе Саракиба в провинции Идлиб, вероятно, использовался хлор в качестве химического оружия.

Согласно докладу ОЗХО, специалисты этой организации пришли к выводам относительно вероятного использования хлора у Саракиба на основании анализа двух цилиндров, где ранее содержалось это вещество. Кроме того, пробы, взятые в этой местности, показали необычно высокую концентрацию хлора в окружающей среде. Кроме того, показания свидетелей и симптомы у ряда пациентов, поступивших в местные медицинские учреждения после предполагаемой химатаки, также указывают в пользу версии ОЗХО. Доклад миссии был распространен среди стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия.

"Атака обладает всеми признаками аналогичных прошлых атак режима Асада с применением химоружия против собственного народа", - говорится в распространенном комментарии Госдепартамента.

Отмечается, что США "самым решительным образом осуждают использование химического оружия".

"Как сказал президент Д.Трамп, это действия не человека, а монстра. Мы будем добиваться того, чтобы все причастные к применению химического оружия в Сирии, были привлечены к ответственности", - подчеркивается в сообщении.

В Госдепе также заявили, что "Россия, которая обещала миру в 2013 году, что гарантирует уничтожение запасов химического оружия в Сирии, в конечном итоге несет ответственность за его дальнейшее там использование".

Ранее в Минобороны РФ назвали бездоказательными выводы миссии ОЗХО.

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