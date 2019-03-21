Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 13:24

Таллин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Калифорнии США предъявила обвинения двум мужчинам, поставлявшим в Россию через Эстонию американскую высокотехнологичную электронику, используемую, в числе прочего, и в военной промышленности, сообщила в четверг эстонская газета Postimees со ссылкой на американское издание San Francisco Chronicle.

Согласно обвинению, 66-летний гражданин Эстонии Валерий Космачев и 66-летний россиянин Сергей Ветров закупали в США микроэлементы якобы для нужд Эстонии. На самом деле компоненты электроники переправлялись в Россию, отмечает газета.

Для этого они использовали две находившиеся в их распоряжении фирмы Adimir OU и Eastline Technologies OU. Что стало с ушедшими через них в Россию микроэлементами, следствие еще не выяснило.

Обоих обвиняемых может ждать тюремное заключение до 20 лет.

Полиция Эстонии задержала В.Космачева в сентябре прошлого года в Таллине и на минувшей неделе экстрадировала в США. В среду он в первый раз предстал перед окружным судом Северной Калифорнии. Суд оставил его под стражей, следующее заседание суда по этому делу состоится 28 марта.

Согласно официальным данным США, В.Космачев проживает в Эстонии и получил гражданство страны в порядке натурализации.

С.Ветров проживает в России, в настоящее время он на свободе.

ри ки

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