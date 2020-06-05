Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 23:16

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В администрации США обеспокоены данными об активизации сторонников террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) на сирийской территории к югу от Евфрата, заявил американский спецпосланник по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы обеспокоены активностью элементов ИГ к югу от Евфрата - в тех районах, которые находятся под контролем тех, у кого есть российская и иранская поддержка", - приводит его слова госдеп.

По словам Джеффри, в этих районах со стороны ИГ "наблюдалось существенное учащение атак, и мы внимательно за этим следить, потому что ИГ воспринимает Ирак и Сирию как единый фронт".

1во бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции