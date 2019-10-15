Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 5:24

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - США обеспокоены возможностью освобождения боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) из тюрем в Сирии, сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента.

"Мы очень обеспокоены возможностью освобождения задержанных из тюрем. (...) Я не могу предоставить подтверждение конкретных данных о количестве потенциальных задержанных, которые могли сбежать за последние несколько дней. Это по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. И у нас есть веские доказательства того, что это произошло ...", - заявил представитель Белого дома.

Ранее New York Times со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что США оставили пятьдесят "особо ценных" заключенных ИГ во время своего ухода из Сирии перед наступлением Турции.

1вз тг

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