Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 1:26

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - США обеспокоены действиями Южного переходного совета Йемена и призывают совет совместно с правительством Йеменской Республики возобновить политический процесс, предусмотренный Эр-Риядским соглашением, сообщает Госдепартамент США.

"Соединенные Штаты обеспокоены недавними действиями Южного переходного совета Йемена (STC), включая то, что STC называет объявлением о "самоуправлении"", - говорится в сообщении госдепа.

Отмечается, что такие односторонние действия только усугубляют нестабильность в Йемене.

"Они особенно бесполезны в то время, когда стране угрожает COVID- 19, а также угрожают осложнить усилия специального посланника ООН по возобновлению политических переговоров между правительством и повстанцами-хуситами. Мы призываем STC и правительство Йеменской Республики возобновить политический процесс, предусмотренный Эр-Риядским соглашением", - заявило внешнеполитическое ведомство США.

Переходный совет Южного Йемена заявил о введении с полуночи 25 апреля самоуправления в провинциях юга страны, обвинив йеменское правительство в невыполнении своих обязательств.

В Эр-Рияде в 2019 году состоялось подписание мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена. Саудовская Аравия в йеменском конфликте занимает сторону правительства Йемена, а Южный переходный совет поддерживают ОАЭ.

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