Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 21:49 03.07.2018 - 21:49

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепа США Хизэр Нойерт заявила во вторник, что США очень встревожены развитием событий на юго-западе Сирии и продолжают консультации с Россией и Иорданией.

"Мы продолжаем вести переговоры с российской стороной, мы продолжаем переговоры с иорданцами, и мы выражаем крайнюю обеспокоенность ситуацией, которая складывается там (на юго-западе Сирии - ИФ)", - сказала она журналистам на брифинге.

По ее словам, в районе зафиксированы авиаудары, доставка гуманитарной помощи приостановлена.

Она отметила, что одной из тем телефонного разговора госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова была ситуация на юго-западе Сирии.

Х.Нойерт напомнила, что в южной зоне деэскалации, чьими гарантами являются США, РФ и Иордания, за время ее действия улучшилась гуманитарная ситуация.

1аю ар жг

Neuer Inhalt Horizontal Line