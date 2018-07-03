США обеспокоены ситуацией на юго-западе Сирии, продолжают переговоры с РФ и Иорданией - госдеп
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Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепа США Хизэр Нойерт заявила во вторник, что США очень встревожены развитием событий на юго-западе Сирии и продолжают консультации с Россией и Иорданией.
"Мы продолжаем вести переговоры с российской стороной, мы продолжаем переговоры с иорданцами, и мы выражаем крайнюю обеспокоенность ситуацией, которая складывается там (на юго-западе Сирии - ИФ)", - сказала она журналистам на брифинге.
По ее словам, в районе зафиксированы авиаудары, доставка гуманитарной помощи приостановлена.
Она отметила, что одной из тем телефонного разговора госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова была ситуация на юго-западе Сирии.
Х.Нойерт напомнила, что в южной зоне деэскалации, чьими гарантами являются США, РФ и Иордания, за время ее действия улучшилась гуманитарная ситуация.
1аю ар жг
Интерфакс