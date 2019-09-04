Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 17:43

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Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские власти не намерены останавливать процесс введения санкций против Тегерана, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы вводили санкции в прошлом, ввели санкции сегодня. В дальнейшем будут еще санкции", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Хук пояснил, что это делается в рамках кампании, цель которой - вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.

"США намерены интенсифицировать кампанию по максимальному давлению на Иран", - добавил он.

Спецпредставитель подчеркнул, что задача США - добиться того, чтобы Иран "вел себя как нормальная страна" и согласился на переговоры по спорным вопросам.

"Мы хотим новое, более удачное соглашение (по ядерной проблеме - ИФ)", - напомнил Хук.

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