Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 2:40

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Команда национальной безопасности президента Дональда Трампа, как ожидается, подробно обсудит на этой неделе, следует ли отправлять дополнительные военные силы США на Ближний Восток после нападения на прошлой неделе на два нефтяных танкера, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников.

Как заявили собеседники телекомпании, дискуссии будут сосредоточены на миссии сдерживания и обороны от иранской агрессии и на том, какие конкретные силы потребуются для ее выполнения.

Они отметили, что сухопутные войска пока не участвуют в обсуждениях.

По мнению источников телеканала, дополнительные мощности, такие как зенитный ракетный комплекс Patriot, истребители и корабли, могут способствовать большему сдерживанию и защите от иранских ракетных обстрелов.

Пока не ясно, как скоро Трамп будет проинформирован и когда будет принято решение, говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан намекнул на предстоящие дискуссии в пятницу.

"Когда вы смотрите на ситуацию, норвежский корабль, японский корабль, Королевство Саудовская Аравия, ОАЭ, 15% мировой нефти течет через Ормузский пролив, поэтому нам, очевидно, нужно составить планы на случай ухудшения ситуации, но нам также нужно расширить нашу поддержку этой международной ситуации", - сказал он.

Как сообщалось, накануне два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США и Великобритания обвинили в нападении Иран, однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

Американские СМИ опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

1вз тг

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