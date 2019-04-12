Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 2:41

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство США намерено обсудить ситуацию в Судане с рядом правительственных чиновников и заинтересованных сторон, сообщает госдеп США.

"Правительство США в ближайшие дни обсудит ситуацию с правительственными чиновниками и рядом суданских заинтересованных сторон в целях поощрения демократического перехода", - следует из заявления официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

В сообщении отмечается, что Вашингтон приостановил дальнейшее обсуждение в совместном комитете по расширению двусторонних связей в шести ключевых областях: разрыв связей с Северной Кореей, расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, урегулирование внутренних конфликтов, расширение гуманитарного доступа, защита прав человека и рассмотрение неурегулированных юридических претензий, касающихся жертв терроризма.

Уточняется, что данные переговоры были запланированы на последнюю неделю апреля.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают мирный и демократический Судан. Мы призываем переходное правительство следовать воле народа, работать на основе широкого участия со всеми представительными сторонами и взять на себя обязательство по скорейшей передаче власти гражданским властям. (...) Мы призываем все вооруженные стороны проявлять сдержанность, избегать конфликтов и сохранять приверженность защите суданского народа", - говорится в сообщении госдепа США.

В четверг стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.

Затем министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он объявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует сам А.бен Ауф.

1вз тг

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