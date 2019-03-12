Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Власти США ведут диалог с рядом государств на тему того, какая страна могла бы принять на своей территории президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников в случае их решения отказаться от власти, заявил во вторник американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Это - вопрос, который мы продолжаем обсуждать", - сказал он на брифинге в госдепе. Э.Абрамс отметил, что эту тему США поднимают с Испанией, как ранее сообщали некоторые СМИ. Кроме того, эту тему, по его словам, Вашингтон поднимал с "еще парой стран". Спецпредставитель не стал их называть.

Э.Абрамс отметил, что в данном случае важно будет понять, куда именно хотели бы отправиться нынешние руководители Венесуэлы. "Они могли бы решить отправиться на Кубу или в Россию. Но ведь. может быть, им захочется куда-то еще", - сказал он.

Э.Абрамс подчеркнул, что, "к сожалению", на данный момент венесуэльские руководители не выражают готовность отказаться от власти и покинуть страну.

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