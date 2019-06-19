Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 11:21

Дубай. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Войны между США и Ираном не будет, но в то же время Вашингтон ведет экономическую войну против Тегерана, заявил агентству ИРНА секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, участвующий в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Уфе.

"Шамхани сказал, что США намерены причинить вред иранской экономике методами экономической войны, а военного конфликта с США не будет", - отмечает агентство.

При этом он выразил уверенность, что давление США на Иран не приведет Вашингтон к желаемым целям.

"Иран опять превратит все санкции США в возможности для себя", - цитирует агентство слова Шамхани.

Ранее американское военное командование сообщило, что перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

При этом исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заверил, что США "не стремятся к конфликту с Ираном".

1аю ав

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