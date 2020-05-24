Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 0:42

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп ограничивает въезд в страну иностранных граждан, выезжающих из Бразилии, поскольку в латиноамериканской стране наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом.

"Сегодня президент принял решительные меры для защиты нашей страны, приостановив въезд иностранцев, которые находились в Бразилии в течение 14-дневного периода, прежде чем обратиться за разрешением на въезд в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

"Это делается для того, чтобы иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений в нашей стране. Данные ограничения не распространяются на торговые потоки между Соединенными Штатами и Бразилией", - отметила она.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире после США по числу заболеваний COVID-19. На данный момент там насчитывается 347 тыс. 398 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа, умерли 22 тыс. 13 человек.

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