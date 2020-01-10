Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 19:43

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Военные США в день убийства командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани попытались ликвидировать еще одного командира "Кудс" - в Йемене, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на ряд неназванных официальных лиц США.

"Согласно информации четырех американских официальных лиц, знакомых с историей вопроса, удар по Абдуле Резе Шахлаи - специалисту по финансовым вопросам и ключевому командиру элитных сил "Кудс", активных в Йемене - не привел к его смерти", - пишет газета.

По словам источников, эта операция остается засекреченной, однако, как признался один из собеседников газеты, в случае успеха операции о ней рассказали бы в "ту же ночь".

Источник отметил, что американские военные еще могут в будущем предпринять попытки устранить Абдулу Реза Шахлаи.

Таким образом, заключает The Washington Post, неудачная операция против Абдулы Резы Шахлаи может указывать на то, что США проводят более широкий комплекс мер против руководства иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), нежели убийство одного Сулеймани.

По данным газеты, администрация США вменяет Абдуле Резе Шахлаи причастность к целому ряду атак против американцев и их союзников, в том числе в Ираке в 2007 году.

Издание также напоминает, что США считают Иран ответственным за помощь йеменским повстанцам-хуситам и за поставки им современных вооружений. Однако, как полагают эксперты, за последние месяцы интенсивность авиаударов арабской коалиции, борющейся с повстанцами, снизилась; точно так же повстанцы во многом прекратили ракетные удары по территории Саудовской Аравии.

Тем не менее, The Washington Post подчеркивает, что удар по Абдуле Резе Шахлаи является отклонением от традиционных параметров миссии военных США в Йемене, которые ранее избегали прямого участия в противостоянии повстанцев и арабской коалиции.

3 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

В ответ на это в ночь на минувшую среду КСИР нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

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