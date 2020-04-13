Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 21:15

Дубай. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что США приветствуют согласие иракских шиитских, суннитских и курдских политических кругов сформировать новое правительство, передает межарабский канал "Аль-Арабийя".

"Мы приветствуем то, что шиитские, суннитские и курдские политические лидеры, похоже, пришли к консенсусу по формированию правительства, и надеемся, что новое правительство поставит интересы Ирака на первое место и удовлетворит потребности иракского народа", - сказал Помпео в своем заявлении.

На прошлой неделе президент Ирака Бархам Салех выдвинул главу иракской разведки Мустафу аль-Каземи кандидатом на пост премьер-министра. Это третий кандидат за год.

"Аль-Арабийя" напоминает, что попытки сформировать новое правительство в Ираке не увенчались успехом с тех пор, как в декабре прошлого года премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку после масштабных и длительных антиправительственных демонстраций.

1ка ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!