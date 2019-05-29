Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 3:44

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - США поздравляют граждан Евросоюза с завершением выборов в Европарламент и заявляют о готовности работать с ним.

"Соединенные Штаты поздравляют граждан государств-членов Европейского союза с успешным завершением выборов в Европейский парламент", - следует из сообщения госдепартамента США.

В нем отмечается, что ЕС и США связывает "прочное партнерство, основанное на общих демократических ценностях, глубоких экономических связях и приверженности трансатлантическим отношениям".

"Мы знаем, что это партнерство будет продолжаться по мере того, как новые члены Европейского парламента займут свои места 2 июля, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ними и новыми лидерами в Европейском парламенте", - говорится в заявлении госдепа.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!