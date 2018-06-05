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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 22:44 05.06.2018 - 22:44

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Отчет от МАГАТЭ о наращивании Ираном мощностей по обогащению урана, если такое наращивание происходит, ожидают США, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Если МАГАТЭ считает, что это имеет место быть, то мы полагаем, что МАГАТЭ предоставит отчет об этом совету управляющих и также ООН. Мы ждем этого, если такое происходит в Иране", - сказала она журналистам во вторник.

На просьбу журналиста прокомментировать сообщения о том, что Иран якобы убрал со своих ядерных объектов камеры видеонаблюдения и инспекторов, Х.Нойерт ответила, что "видела сообщения об этом ранее сегодня", но на данный момент США не могут подтвердить или опровергнуть их, так как в настоящее время "изучают эти сообщения".

"США остаются сильнейшей мировой державой, и я нисколько не беспокоюсь по поводу того, могут ли США получить такого рода информацию (достоверные данные о ситуации в Иране - ИФ) и разведданные для принятия решений", - отметила официальный представитель Госдепа.

Ранее во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран направил в МАГАТЭ официальное уведомление, в котором сообщил, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.

Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди сообщил агентству ISNA, что Иран увеличит мощности по производству UF6 (гексафторид урана) и UF4 (тетрафторид урана). Он отметил, что Тегеран располагает возможностями увеличения числа центрифуг для этих целей.

В понедельник указание быть готовым к увеличению мощностей дал руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

Иран неоднократно заявлял, что вернется к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания в 2015 году соглашения с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), если США выйдут из сделки по атому.

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