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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 14:17 02.10.2018 - 14:17

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - США ожидают, что парламент Македонии примет дальнейшие шаги с тем, чтобы страна стала полноправным членом НАТО, заявила американский постпред при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

"Наши двери остаются открытыми для Македонии. Мы теперь ждем, что народ и парламент примут следующие шаги, чтобы страна стала полноправным членом НАТО", - цитирует во вторник в своем микроблоге в "Твиттере" постпредство США при НАТО К.Б.Хатчисон.

Греция и Македония 17 июня подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.

30 сентября в Македонии прошел референдум по вопросу об утверждении соглашения. В ходе плебисцита 91,5% участвовавших в нем поддержали перименоваание страны. Но из-за низкой явки примерно в 37% при необходимом пороге в 50% ЦИК признал референдум не состоявшимся. Однако плебисцит носил рекомендательный характер, и теперь вопрос о переименовании страны и внесении соответствующих поправок в конституцию будет рассматриваться в парламенте.

Посол РФ в Македонии Сергей Баздникин заявил во вторник, что итоги референдума свидетельствуют о том, что граждане Македонии не поддерживают соглашение Скопье и Афин.

"Итоги голосования свидетельствуют, что македонские избиратели "ногами" проголосовали против навязываемых им решений вопреки их собственным национальным интересам", - сказал С.Баздникин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, "очевидно, что граждане Македонии в подавляющем большинстве не считают Преспанское соглашение адекватным инструментом для преодоления разногласий вокруг наименования Республики Македония".

"Исходим из того, что долгосрочное решение может быть найдено только самими гражданами без вмешательства извне, строго в рамках конституционного и правового поля, оно должно опираться на широкую общественную поддержку и основываться на зафиксированных в уставе ООН основополагающих принципах международного права", - подчеркнул С.Баздникин.

Он также заявил, что вступление Македонии в НАТО негативно отразится на отношениях этой страны с Россией и не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности.

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