Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 18:52

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - США ожидают снижения цен на нефть в ближайшие месяцы, говорится в ежемесячном отчете управления по энергетике Минэнерго США (EIA).

EIA прогнозирует, что спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в четвертом квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во втором квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.

"Несмотря на недавние перебои с поставками нефти, EIA ожидает, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться снижение цен на нефть, поскольку мировые запасы возрастут в первой половине 2020 года", - пишет EIA.

EIA прогнозирует, что цены на Brent вырастут в среднем до $62 за баррель во второй половине следующего года. В результате прогнозируемая средняя цена в 2020 году составит $60 за баррель, что на $2 за баррель ниже сентябрьского прогноза EIA. "Октябрьский прогноз EIA признает более высокий уровень риска перебоев с поставками нефти, чем предполагалось ранее, более чем компенсируемый растущей неопределенностью в отношении роста экономики и спроса на нефть в ближайшие кварталы, что приводит к снижению прогноза цен на нефть", - отмечается в отчёте.

йм им ки

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