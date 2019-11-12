Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 2:39

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Развитие ситуации в Гонконге вызывает озабоченность в Соединенных Штатах, говорится в заявлении госдепартамента.

"Соединенные Штаты наблюдают за ситуацией в Гонконге с серьезной озабоченностью. Мы осуждаем акты насилия всеми сторонами", - подчеркнул госдеп.

В заявлении выражается сочувствие всем жертвам насилия "независимо от их политических пристрастий", а также содержится призыв "ко всем сторонам - полиции и участникам протестов" - проявлять сдержанность и разрешать противоречия "гуманными методами".

Госдепартамент отметил, что обостряющаяся поляризация общества в Гонконге требует широкого и откровенного диалога между властями и обществом.

Соединенные Штаты считают, что автономия Гонконга, его приверженность верховенству права и его приверженность защите гражданских свобод "являются ключом к сохранению его особого статуса в соответствии с законодательством США, а также к успешной реализации формулы "одна страна, две системы".

"Мы настоятельно призываем Пекин выполнить обязательства, взятые им на себя в китайско-британской Совместной декларации, включая обязательства в том, что Гонконг будет "пользоваться высокой степенью автономии" и что для народа Гонконга будут соблюдаться права человека, свобода выражения мнений и право мирных собраний - основных ценностей, которые мы разделяем с Гонконгом", - подчеркнул госдеп США.

Как сообщалось, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, один из участников акций протеста в результате получил ранение.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

1гк аг

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