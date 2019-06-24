Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 1:22

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - США представили членам Совбеза ООН имеющуюся у них информацию об атаках на танкеры в Оманском заливе, произошедшие в мае и июне.

Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн рассказал журналистами после закрытых консультаций с Совбезом ООН, что США созвали встречу, чтобы поделиться информацией о нападениях на танкеры 12 мая и 13 июня, а также атаке на американский беспилотник на прошлой неделе.

Он назвал все эти действия, в которых США обвиняют Иран, "неприемлемыми".

Он также сообщил, что представил СБ "дополнительные данные", доказывающие, что американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "ни разу не входил в иранское воздушное пространство" перед тем, как его сбили вооруженные силы этой страны 20 июня.

Коэн назвал "ложью" аргумент Тегерана, что беспилотник США находился в их "районе полетной информации", так как, по его словам, "регион полетной информации страны не тоже самое, что воздушное пространство страны".

И.о. постпреда США также отметил, что политика Вашингтона является "экономической и дипломатической попыткой вернуть Иран за стол переговоров".

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