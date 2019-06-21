Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 3:19

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Пентагон опубликовал изображение траектории полета своего военного беспилотника, который был сбит Ираном над Оманским заливом в четверг.

Как видно на опубликованных снимках, траектория полета RQ-4 Global Hawk пролегала над международными водами. Согласно им, беспилотник не вторгался в воздушное пространство Ирана.

"Это было неспровоцированное нападение на объект наблюдения США, который никогда не нарушал воздушное пространство Ирана ...", - заявил журналистам представитель Центрального Командования США генерал-лейтенант Джозеф Гастелла.

Он отметил, что беспилотник находился в 34 км от ближайшей иранской территории и летел на большой высоте, когда был поражен ракетой класса "земля-воздух".

При этом американские военные не прокомментировали миссию дистанционно пилотируемого самолета, который может летать выше 16 км и оставаться в воздухе более 24 часов.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Первоначально президент США назвал инцидент "очень большой ошибкой" со стороны Ирана, но позже занял более сдержанную позицию.

"У меня есть ощущение, что это было сделано по ошибке. Может быть, я прав, а может быть - нет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".Он также отметил, что был бы готов к значительно более жесткой ответной реакции, если бы иранские военные сбили не беспилотный, а пилотируемый американский самолет. "В нем не было пилота. А если бы он там оказался, то это была бы принципиально другая ситуация", - сказал он.

Тем временем лидеры оппозиции в США после брифинга в Белом доме призвали к проявлению полной сдержанности и к деэскалации ситуации с Ираном.

"Это опасная, напряженная ситуация, которая требует твердого, умного и стратегического, а не безрассудного подхода", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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